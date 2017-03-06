Çotanak’a Ümraniye freni!
Ümraniyespor, Giresunspor’u 52’de Otoo’nun golüyle devirdi; rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.
TFF 1. Lig'de Yücel İldiz yönetiminde üst üste galibiyetlerle bir anda şampiyonluk yarışına dahil olan Giresunspor, Ümraniye deplasmanından eli boş döndü. Ligin yenisi kırmızı-beyazlılar, 52'de 24 yaşındaki Ganalı golcüsü Otoo'nun jeneriklik röveşatasıyla Çotanak'ı yıktı. Karadeniz ekibinin 6 maçlık galibiyet serisi biterken, Ümraniyespor ise evinde üst üste 6. zaferinin altına imza attı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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