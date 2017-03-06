 Çotanak’a Ümraniye freni! – Fotomaç – 06 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Çotanak’a Ümraniye freni!

    Çotanak’a Ümraniye freni!

    , ’u 52’de Otoo’nun golüyle devirdi; rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

    'de Yücel İldiz yönetiminde üst üste galibiyetlerle bir anda şampiyonluk yarışına dahil olan , Ümraniye deplasmanından eli boş döndü. Ligin yenisi kırmızı-beyazlılar, 52'de 24 yaşındaki Ganalı golcüsü Otoo'nun jeneriklik röveşatasıyla Çotanak'ı yıktı. Karadeniz ekibinin 6 maçlık galibiyet serisi biterken, ise evinde üst üste 6. zaferinin altına imza attı.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çotanak’a Ümraniye freni! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.