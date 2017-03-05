Yeni Malatya'yı 90+3'te durdurdular

Ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Balıkesirspor, 14'üncü dakikada Abdülkadir'in golüyle öne geçti. Evkur Yeni Malatyaspor'da 32'nci dakikada Eren ve 50'nci dakikada Ayite attıkları gollerle takımlarını üstünlüğe taşıdı.



90+6. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen İshak, skoru belirledi. Balıkesirspor, bu sonuçla 32, lider Evkur Yeni Malatyaspor ise 44 puana ulaştı.

BALIKESİRSPOR: 2 - EVKUR YENİ MALATYASPOR: 2

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Serdar Diyadin, Mustafa Savranlar

BALIKESİRSPOR: Atilla Özmen, Oğuzhan Çapar (Dk. 54 Okan Alkan), Eray Ataseven (Dk. 69 Foxi), Nizamettin Çalışkan (Dk. 75 Mehmet Boztepe), Bekamenga, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Glumac, Bülent Cevahir, İshak Çakmak, Abdülkadir Özgen

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Sedat Ağçay, İrfan Başaran (Dk. 89 Sezer Özmen), Eren Tozlu (Dk. 79 Mba), Azubuike, Sadık Çiftpınar, Dialiba, Murat Akça, Osman Fırat, Buğra Çağıran, Ayite (Dk. 83 Ahmet Aras)

GOLLER: Dk. 14 Abdülkadir Özgen, Dk. 90+6 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Balıkesirspor), Dk. 32 Eren Tozlu, Dk. 50 Ayite (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 71 Foxi, Dk. 78 Burak Çalık (Balıkesirspor), Dk. 89 Ertaç Özbir, Dk. 90+3 Buğra Çağıran (Evkur Yeni Malatyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

13. dakikada Balıkesirporlu Nizamettin'in kullandığı serbest atışta kaleye yönelen topu kaleci Ertaç son anda kornere tokatladı.

14. dakikada Balıkesirspor öne geçti. Korner atışında topa iyi yükselen Abdulkadir'in kafa vuruşunda filelerle buluştu: 1-0.

20. dakikada Balıkesirspor defansının hatasıyla sol kanattan ceza sahasına giren İrfan'ın çaprazdan sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

28. dakikada ev sahibinde İshak'ın pasıyla buluşan Burak, kaleci Ertaç'ı üzerine çekip topu boştaki Bekamenga'ya aktardı. Bekamenga'nın şutu Murat'tan döndü. Pozisyonun devamında Abdülkadir'in yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Ertaç yatarak bloke etti. Balıkesirsporlu futbolcular bu pozisyonda Murat'ın topu eliyle çıkardığı iddiasıyla hakeme itirazda bulundular.

32. dakikada skora eşitlik geldi. Diabang Dialiba'nın ceza yayı üzerinden attığı sert şut kale direğine çarparak yükseldi. Balıkesirspor defansının seyrettiği topta Eren Tozlu, çok iyi yükselerek topu filelerle buluşturdu: 1-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

50. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor üstünlüğü yakaladı. Ayite sağ çaprazda topla buluştu, yerden sert bir vuruşla Atilla'yı avladı: 1-2.

80. dakikada Mba mutlak bir golü kaçırdı. Önce defans oyuncularını ardından kaleci Atilla'yı çalımlayan Mba'nın vuruşunu çizgi üzerinden Cüneyt çıkardı.

90. dakikada Ahmet bomboş pozisyondaki Mba'ya pas atmak yerine vurunca takımını bir golden etti.

90+3. dakikada Bülent'in pasıyla ceza alanına giren Mehmet bu arada Sedat tarafından düşürüldü. Hakem Kutluhan Bilgiç, penaltı noktasını gösterdi. 3 dakika sonra atışı kullanan İshak, kaleci ile topu ayrı köşelere gönderip skoru belirledi: 2-2.