Urfa’da zafer Adana’nın

Yoğun yağmur nedeniyle ertelenen maçta gülen Adana Demir oldu. Mavi-lacivertliler, yenik başladığı karşılaşmayı kazanmayı bildi.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin maçında gülen Adana Demir oldu. Sağanak yağmur nedeniyle önceki gün Şanlıurfa'nın 1-0 önde olduğu sırada ertelenen maçı mavi-lacivertliler 2-1 kazandı. Leroy 44'te skoru eşitlerken, Pote 77'de Adana Demir'i zafere taşıyan golü attı.