 Urfa’da zafer Adana’nın – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Urfa’da zafer Adana’nın

    Urfa’da zafer Adana’nın

    Yoğun yağmur nedeniyle ertelenen maçta gülen Adana Demir oldu. Mavi-lacivertliler, yenik başladığı karşılaşmayı kazanmayı bildi.

    Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin maçında gülen Adana Demir oldu. Sağanak yağmur nedeniyle önceki gün Şanlıurfa'nın 1-0 önde olduğu sırada ertelenen maçı mavi-lacivertliler 2-1 kazandı. Leroy 44'te skoru eşitlerken, Pote 77'de Adana Demir'i zafere taşıyan golü attı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:38
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