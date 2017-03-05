Urfa’da zafer Adana’nın
Yoğun yağmur nedeniyle ertelenen maçta gülen Adana Demir oldu. Mavi-lacivertliler, yenik başladığı karşılaşmayı kazanmayı bildi.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin maçında gülen Adana Demir oldu. Sağanak yağmur nedeniyle önceki gün Şanlıurfa'nın 1-0 önde olduğu sırada ertelenen maçı mavi-lacivertliler 2-1 kazandı. Leroy 44'te skoru eşitlerken, Pote 77'de Adana Demir'i zafere taşıyan golü attı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
Urfa’da zafer Adana’nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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