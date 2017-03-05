 Ne Boluspor ne Eskişehir – Fotomaç – 05 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ne ne Eskişehir

    Ne Boluspor ne Eskişehir

    Zirve yarışında müthiş bir 90 dakika vardı. Bir Eskişehir, bir Bolu öne geçti. Ancak bitiş düdüğüyle taraflar birer puanla yetindi.

    'de zirve hesapları yapan iki takımın mücadelesi beraberlikle sonuçlandı. İki tarafın da öne geçtiği karşılaşmada Boluspor ve Eskişehirspor birer puana razı oldu. 6. dakikada Mezenga'nın penaltısıyla öne geçen taraf Es Es'ti: 0-1. 8'de Poepon'un kafa vuruşuyla skoru eşitleyen ev sahibi, 34'te Guido Koçer'le üstünlüğü sağladı: 2-1.

    İKİNCİ 45'TE SES ÇIKMADI
    ES ES, 36'da Ofoedu'nun golüyle skoru 2-2'ye getirirken, maçın ikinci yarısında taraflar skor üretemedi. Bu yarıda Eskişehir ve Bolu pozisyon üretmekte güçlük çekti ve ilk yarıda buldukları gollerle maçı tamamladı. Her iki takım da zirve yarışında yara alırken, Eskişehir 38, Bolu ise puanını 32'ye çıkardı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ne Boluspor ne Eskişehir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.