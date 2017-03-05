Ne Boluspor ne Eskişehir
Zirve yarışında müthiş bir 90 dakika vardı. Bir Eskişehir, bir Bolu öne geçti. Ancak bitiş düdüğüyle taraflar birer puanla yetindi.
TFF 1. Lig'de zirve hesapları yapan iki takımın mücadelesi beraberlikle sonuçlandı. İki tarafın da öne geçtiği karşılaşmada Boluspor ve Eskişehirspor birer puana razı oldu. 6. dakikada Mezenga'nın penaltısıyla öne geçen taraf Es Es'ti: 0-1. 8'de Poepon'un kafa vuruşuyla skoru eşitleyen ev sahibi, 34'te Guido Koçer'le üstünlüğü sağladı: 2-1.
İKİNCİ 45'TE SES ÇIKMADI
ES ES, 36'da Ofoedu'nun golüyle skoru 2-2'ye getirirken, maçın ikinci yarısında taraflar skor üretemedi. Bu yarıda Eskişehir ve Bolu pozisyon üretmekte güçlük çekti ve ilk yarıda buldukları gollerle maçı tamamladı. Her iki takım da zirve yarışında yara alırken, Eskişehir 38, Bolu ise puanını 32'ye çıkardı.
İKİNCİ 45'TE SES ÇIKMADI
ES ES, 36'da Ofoedu'nun golüyle skoru 2-2'ye getirirken, maçın ikinci yarısında taraflar skor üretemedi. Bu yarıda Eskişehir ve Bolu pozisyon üretmekte güçlük çekti ve ilk yarıda buldukları gollerle maçı tamamladı. Her iki takım da zirve yarışında yara alırken, Eskişehir 38, Bolu ise puanını 32'ye çıkardı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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