 Mersin hayat buldu – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Mersin hayat buldu

    Mersin hayat buldu

    Kümede kalma mücadelesi veren deplasmanda B.Gaziantep’i devirdi, kritik bir üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

    'in 23. haftasında 'u, deplasmanda yenen çok önemli bir üç puan elde etti: 2-1. Ev sahibinde Ahmet Kesim 70. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:39
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