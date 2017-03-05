Mersin hayat buldu
Kümede kalma mücadelesi veren Mersin İdmanyurdu deplasmanda B.Gaziantep’i devirdi, kritik bir üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor'u, deplasmanda yenen Mersin İdmanyurdu çok önemli bir üç puan elde etti: 2-1. Ev sahibinde Ahmet Kesim 70. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
Mersin hayat buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.