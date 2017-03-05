Göz Göz’e büyük şok
Liderlik hesapları yapan Göztepe, Elazığ’da dağıldı. Kümede kalma mücadelesi veren bordo-beyazlılar, sahadan farklı galip ayrıldı.
Ligde günün en gollü maçı Elazığ'da oynandı. Liderlik hesapları yapan Göztepe, kümede kalma mücadelesi veren rakibine 5-2 mağlup oldu. 5. dakikada Halil'in golüyle öne geçen taraf Göz Göz'dü. 9'da Traore ile eşitliği sağlayan bordo-beyazlılar, 11'de Youssef, 22'de Kehinde, 44'te de Çağrı ile skoru 4-1'e getirdi.
GAKGOŞ'UN UMUDU ARTTI
90. dakikada Murat ile farkı 2'ye indiren İzmir temsilcisi, 90+1'de Tom'un golüne engel olamadı ve sahadan 5-2 yenik ayrıldı. Göztepe, bu sonuçla zirve yarışında büyük yara alırken, Elazığspor ise puanını 22'ye çıkardı ve gelecek haftalar öncesi rahat bir nefes aldı.
GAKGOŞ'UN UMUDU ARTTI
90. dakikada Murat ile farkı 2'ye indiren İzmir temsilcisi, 90+1'de Tom'un golüne engel olamadı ve sahadan 5-2 yenik ayrıldı. Göztepe, bu sonuçla zirve yarışında büyük yara alırken, Elazığspor ise puanını 22'ye çıkardı ve gelecek haftalar öncesi rahat bir nefes aldı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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