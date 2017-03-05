 Göz Göz’e büyük şok – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Göz Göz’e büyük şok

    Göz Göz’e büyük şok

    Liderlik hesapları yapan , Elazığ’da dağıldı. Kümede kalma mücadelesi veren bordo-beyazlılar, sahadan farklı galip ayrıldı.

    Ligde günün en gollü maçı Elazığ'da oynandı. Liderlik hesapları yapan Göztepe, kümede kalma mücadelesi veren rakibine 5-2 mağlup oldu. 5. dakikada Halil'in golüyle öne geçen taraf Göz Göz'dü. 9'da Traore ile eşitliği sağlayan bordo-beyazlılar, 11'de Youssef, 22'de Kehinde, 44'te de Çağrı ile skoru 4-1'e getirdi.

    GAKGOŞ'UN UMUDU ARTTI
    90. dakikada Murat ile farkı 2'ye indiren İzmir temsilcisi, 90+1'de Tom'un golüne engel olamadı ve sahadan 5-2 yenik ayrıldı. Göztepe, bu sonuçla zirve yarışında büyük yara alırken, Elazığspor ise puanını 22'ye çıkardı ve gelecek haftalar öncesi rahat bir nefes aldı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:36
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