Göz Göz’e büyük şok

Liderlik hesapları yapan Göztepe, Elazığ’da dağıldı. Kümede kalma mücadelesi veren bordo-beyazlılar, sahadan farklı galip ayrıldı.

Ligde günün en gollü maçı Elazığ'da oynandı. Liderlik hesapları yapan Göztepe, kümede kalma mücadelesi veren rakibine 5-2 mağlup oldu. 5. dakikada Halil'in golüyle öne geçen taraf Göz Göz'dü. 9'da Traore ile eşitliği sağlayan bordo-beyazlılar, 11'de Youssef, 22'de Kehinde, 44'te de Çağrı ile skoru 4-1'e getirdi.



GAKGOŞ'UN UMUDU ARTTI

90. dakikada Murat ile farkı 2'ye indiren İzmir temsilcisi, 90+1'de Tom'un golüne engel olamadı ve sahadan 5-2 yenik ayrıldı. Göztepe, bu sonuçla zirve yarışında büyük yara alırken, Elazığspor ise puanını 22'ye çıkardı ve gelecek haftalar öncesi rahat bir nefes aldı.