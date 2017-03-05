Ali Tandoğan istifa etti

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifasını duyuran Tandoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok sevdiğim Denizlispor camiasına hizmet etmek için görev aldım. Fakat içinde bulunduğumuz durumlar ve içinde yaşadığımız olaylar neticesinde artık takıma katkı sağlayamayacağıma inandığımdan dolayı kulübün önünü açmak adına havanın değişimi açısından görevimden istifa ediyorum. Çalıştığım süre içerisinde şehrimizin bana göstermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca çalıştığım oyunculara, yönetim kurulumuza, teknik ekibime ve kulüpte çalışan tüm personele göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim. Kalbim her zaman Denizlispor için atacaktır."

Bu arada, Denizlispor Kulübü Asbaşkanı Taner Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Ali Tandoğan'ın istifasının kendi kararı olduğunu, yönetim kurulunda görüşüleceğini söyledi.