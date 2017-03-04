Şanlıurfa Adana Demirspor maçı ertelendi
TFF 1. Lig’de dün oynanması gereken Şanlıurfa-Adana Demir karşılaşması yoğun yağış nedeniyle tatil edildi
Ancak hızını artıran yoğun yağış GAP Arena Stadı'nın zeminini bir anda göle çevirdi. 7. dakikada ise stadın elektrikleri kesildi. Bir süre bekleyen hakem Koray Gençlerler soyunma odasına gitti.
TOP YERDE SEKMEDİ
Elektrik arızasının giderilmesine rağmen topun sahada sekmemesi üzerine Gençerler maçı tatil etti. Maçın ne zaman oynanacağını ise federasyon açıklayacak.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:22
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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