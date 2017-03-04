Şanlıurfa Adana Demirspor maçı ertelendi

TFF 1. Lig’de dün oynanması gereken Şanlıurfa-Adana Demir karşılaşması yoğun yağış nedeniyle tatil edildi

Şanlıurfa'da dün oynanması gereken Şanlıurfa- Adana Demirspor karşılaşması yoğun yağış nedeniyle 7. dakikada hakem tarafından tatil edildi. Abdülaziz'in henüz 1. dakikadaki golyle öne geçen Şanlıurfaspor, baskısını giderek artırdı.



Ancak hızını artıran yoğun yağış GAP Arena Stadı'nın zeminini bir anda göle çevirdi. 7. dakikada ise stadın elektrikleri kesildi. Bir süre bekleyen hakem Koray Gençlerler soyunma odasına gitti.



TOP YERDE SEKMEDİ

Elektrik arızasının giderilmesine rağmen topun sahada sekmemesi üzerine Gençerler maçı tatil etti. Maçın ne zaman oynanacağını ise federasyon açıklayacak.