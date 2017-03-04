 Malatya Stadı tamamlanıyor – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Malatya Stadı tamamlanıyor

    Malatya Stadı tamamlanıyor
    Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yapılan, iç ve dış cephesinde kayısıyı andıran obje ve renklerin kullanılacağı 25 bin seyirci kapasiteli Malatya Stadı'nın yüzde 95'i tamamlandı. 136 bin 585 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen stat, 6 kat yükseklikte bulunuyor. Statta çim serme işlemlerine başlandı.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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