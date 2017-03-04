 Eskişehirspor Bolu'dan puanla döndü – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Eskişehirspor Bolu'dan puanla döndü

    Eskişehirspor Bolu'dan puanla döndü

    TFF 1. Lig 23. haftasında Boluspor, evinde karşılaştığı Eskişehispor ile 2-2 berabere kaldı.

    Maçtan dakikalar
    5. dakikada Ofoedu, Fatih'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
    6. dakikada Bruno'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
    8. dakikada Santos'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Poepon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
    34. dakikada Yusuf Emre'nin ceza sahası içine kullandığı topa yükselen Guido Koçer topu ağlarla buluşturdu. 2-1
    36. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ofoedu'nun çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti.
    73. dakikada Eskişehirspor atağında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Bruno Mezenga'nın sert şutu az farkla dışarı çıktı.

    Stat: Bolu Atatürk
    Hakemler: Süleyman Abay xx, Gökmen Olgaç xx, Mehmet Yıldırım xx
    Boluspor: Soner Şahin xx, Hakan Arslan xx, Ramazan Sal xx, Alim Öztürk xxx, Fatih Turan x (Furkan Şeker dk. 30), Yusuf Emre Gültekin xxx, Abdulkadir Özdemir xx, Andre Santos xxx, Guido Koçer xx (Kadir Bekmezci dk. 77), Anco Jansen xx, Rydell Poepon xxx
    Eskişehirspor: Ruud Boffinn xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Hakan Çinemre xx, Aykut Akgün xx, Bilal Aziz Özer xx, Hürriyet Göcer xx, Uğur İnceman xx (Ramazan Övünç dk. 46), Hasan Hüseyin Acar xx (Dorukhan Toköz dk. 73), Chikeluba Ofoedu xxx (Kaan Kanak dk. 85), Axel Meye xx, Bruno Mezenga xxx
    Goller: Bruno (dk. 6 pen.), Ofoedu (dk. 36) (Eskişehirspor), Poepon (dk. 8), Guido Koçer (dk. 34) (Boluspor)
    Kırmızı kart: Kamil Çörekçi (dk. 86) (Eskişehirspor)
    Sarı kartlar: Fatih Turan, Yusuf Emre Gültekin (Boluspor)
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:34
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