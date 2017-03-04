 Adana Demirspor deplasmanda güldü – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Adana Demirspor deplasmanda güldü

    Adana Demirspor deplasmanda güldü

    TFF 1. Lig'in 23. haftasında Şanlıurfaspor sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

    Dün akşam yaşanan sağanak yağmur ve dolu yağışı nedeniyle ertelenen mücadele bugün kaldığı 7. dakikadan itibaren oynandı.

    Maçtan Dakikalar
    1. dakikada Atiemwen'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdülaziz plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
    41. dakikada Kağan'ın uzaktan şutunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti.
    44. dakikada sağ kanattan Leroy'un kullandığı serbest vuruşta kimsenin dokunamadığı top ağlarla buluştu. 1-1
    63. dakikada Batuhan'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Emrullah, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
    76. dakikada Atiemwen'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda top kaleci Emrullah'ın kucağında kaldı.
    77. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Onur'un kafayla indirdiği topu Pote, fileere yolladı. 1-2
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:14
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