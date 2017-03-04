Adana Demirspor deplasmanda güldü
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Şanlıurfaspor sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Dün akşam yaşanan sağanak yağmur ve dolu yağışı nedeniyle ertelenen mücadele bugün kaldığı 7. dakikadan itibaren oynandı.
Maçtan Dakikalar
1. dakikada Atiemwen'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdülaziz plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
41. dakikada Kağan'ın uzaktan şutunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti.
44. dakikada sağ kanattan Leroy'un kullandığı serbest vuruşta kimsenin dokunamadığı top ağlarla buluştu. 1-1
63. dakikada Batuhan'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Emrullah, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Atiemwen'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda top kaleci Emrullah'ın kucağında kaldı.
77. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Onur'un kafayla indirdiği topu Pote, fileere yolladı. 1-2
Maçtan Dakikalar
1. dakikada Atiemwen'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdülaziz plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
41. dakikada Kağan'ın uzaktan şutunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti.
44. dakikada sağ kanattan Leroy'un kullandığı serbest vuruşta kimsenin dokunamadığı top ağlarla buluştu. 1-1
63. dakikada Batuhan'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Emrullah, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Atiemwen'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda top kaleci Emrullah'ın kucağında kaldı.
77. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Onur'un kafayla indirdiği topu Pote, fileere yolladı. 1-2
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens bombası
Toplam 30
Yorum
forzabjk Ne oldu tırstınız mı, önceden olsa formasını alırsınız derdiniz :)))))
- "Asıl derbi F.Bahçe'yle"
Toplam 29
Yorum
forzabjk Bizce de asıl derbi aranızda çünkü bize rakip olamazsınız :)))))
- Jeremain Lens bombası
Toplam 30
Yorum
karakartal tabi canım aziz çıkıp istesek q7'yi alırdık almadık deyince problem yok biz kiralık oyuncuya talip olunca gurursuz oluyoruz geç o işleri :)
Adana Demirspor deplasmanda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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