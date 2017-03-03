Yiğido umutlu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeki tek alt lig takımı olan Sivasspor, A Spor'dan yayınlanan maçta evinde güçlü rakibi A.Konyaspor'la golsüz berabere kalmıştı.
Kırmızı-beyazlılar'ın başkanı Mecnun Otyakmaz, "Deplasmanda atacağımız bir gol onları çok zorlayacaktır. Dolayısıyla her ne kadar iç sahada beraberlik dezavantaj gibi gözükse de bizim takımımızın deplasmanda gol atabilecek kalitede olduğunu düşünüyorum. Aldığımız sonuç gollü beraberlikten iyi. Kazanamadık ama en azından gol yemedik, bundan sonra atacağımız goller bizi yarı finale taşıyabilir. 2-3 de net pozisyon bulduk ama kısmet olmadı, maçı kazanabilirdik ama rövanştan ümitliyim" diye konuştu.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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