Yeni Malatya tam gaz

Geride kalan 22 haftanın 11 haftasında lider olan Yeni Malatyaspor, maçlarını İstanbul’da oynamasına rağmen Altınordu engelini de geçti ve liderliğini devam ettirdi.

34 haftalık maratonun 22 haftası geride kaldı. Tabii geride kalan 22 haftanın tam 11 haftasında lider olan takımın adı da malum, Yeni Malatyaspor. İstanb ul'u mesken tutan Doğu'nun lider şehri, Altınordu'yu son 30 dakikada bulduğu iki golle 2-0 yendi ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Komşusu, rakibi, takipçisi Sivasspor ise Özgür Özkaya'nın daha maçın başında kendi kalesine attığı golle, 1-0'da olsa kazanmayı ve takibini sürdürdü.



KAYBEDEN DÜŞER!

Şu bir gerçek ki, ligin boyu kısaldıkça, telafisi de zorlaşacak bir puan aralığı, takımları önce ilk iki, sonra da ilk altı hayallerinden uzaklaştıracak. Göztepe 1-0 kazandı ve zirve kovalamacasını sürdürdü. Ya Eskişehir Maalesef Alpay Özalan sonrası kaotik bir takım havası görülüyor. Tecrübeli, üst düzey teknik adam olan Mustafa Denizli bile bu kötü gidişatı durduramadı. İlk iki için 4 puanlık makas oldu ki, pardon denilemeyecek haftalar yaşıyoruz. Son 4 maçında kazanamayan, iki gol atabilmiş; sadece üç beraberlik ile üç puan almış bir takım, doğrusunu söylemek gerekirse zirve takibi yapamaz. Hemen üç puan serisi yakalamalı ve form grefiğini yükseltmeli. Eğer bu kayıplar sürerse Eskişehirspor kısa süre sonra ilk iki değil playoff hesapları yapmaya başlar.



17 GOLLÜ HAFTA

Ligin 22.haftası gol yönünden kısır diyebileceğimiz bir hafta oldu. Bu hafta sadece 17 gol atıldı. Ev sahiplerinin 6 galibiyet aldığı haftada dışarıda kazanan tek takım Balıkesirspor oldu. İki maç ise berabere sonuçlandı.



ŞİMŞEK GİBİ START!

Bandırmaspor'da teknik direktör Feyyaz Uçar sonrası takımın başına geçen Yusuf Şimşek, farklı Şanlıurfaspor galibiyetiyle müthiş bir başlangıç yaptı. 4 haftada sadece 1 puan alan Bandırmaspor, geçen hafta Balıkesirspor'a 5-0 kaybeden bordo beyazlılar, bu hafta Şanlıurfaspor'a 4-0'la gol yağdırdı. Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç'ın gelişiyle esen 5 haftalık iyi rüzgar, şimdi ise 5 haftalık kötü fırtınaya dönüştü. Aşağıdaki takımlar yukarı çıkıyor, Şanlıurfaspor ise Play Off derken ateş çemberine yakınlaştı. Aman ha, aman. Düşen zor çıkar, bizden söylemesi... Bu yüzden Şanlıurfaspor işi ciddiyetini anlayıp öyle maçlara çıkmalı.