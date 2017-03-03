Denizlispor'a FIFA'dan yeni tehlike
Eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden başı sürekli FIFA kanalında derde giren 1'inci Ligi takımı Denizlispor, bu kez de Anmar Almubaraki'nin alacakları nedeniyle sıkıntıya düştü.
Ligde pazar günü evinde Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını da sürdüren yeşil siyahlı ekibin teknik sorumlusu Ali Tandoğan, 5 haftalık galibiyet hasretine son vermeleri gerektiğini söylerken şöyle konuştu:
"Samsunspor maçını kazanırsak alt tarafla bağımızı koparmış olacağız. Psikolojik olarak da rahatlayacağız. Evimizde oynayacağız Samsun ve ardından Boluspor maçlarında alacağımız sonuçlar sezon sonu hedefimiz açısından da önemli bir gösterge olacak."
Öte yandan Denizlispor'un Hollandalı kanat oyuncusu Kappel'in saçlarını sarıya boyatması takım arkadaşları arasında ilgi çekti. Denizlispor'da sakatlığı süren Sankoh'un bu hafta da oynayamayacağı açıklandı.
YÖNETİMDEN BÜYÜK MORAL
Denizlispor yönetimi, 1.8 milyon TL peşinat ve maç başı hak ediş alacağı bulunan mevcut kadrodaki oyunculara 1 milyon TL ödeme yaparak moral aşıladı. Bu paranın 500 bin TL'lik kısmını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın verdiği, geri kalan 500 bin TL'sini de yöneticilerin kendi aralarında topladıkları öğrenildi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:33
- Oyuncular açıklasın
Toplam 15
Yorum
alex takımda konsantrasyon motivasyon sorunu mu var önemli maçları kazanıyor önemsiz gözüken maçlarda puan kaybediyorlar.sorunu bulup düzeltmeli.
- Galatasaray'a kötü haber: 2 hafta yok!
Toplam 11
Yorum
UA BU ADAMI SATACAKTINIZ BU SENENİN BAŞINDA.!! BU SENE NAAPTI.? HİÇÇ!! AKILSIZ BAŞIN CEZASINI AYAKLAR ÇEKER.!! BEŞİKTAŞI BİRAZ ÖRNEK ALIN..
- Erman Toroğlu: Hata yok gol temiz
Toplam 29
Yorum
44istanbul Cok kisa vurmadan önce top duruyor. ofsayt yok. Lens cabuk davraniyor. Kayseri uyuyor. Net bir gol. tartismaya gerek yok. Bir Besiktasli
Denizlispor'a FIFA'dan yeni tehlike haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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