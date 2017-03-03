 Denizli , Erkan’ı sildi – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Denizli , Erkan’ı sildi

    Denizli , Erkan’ı sildi

    Eskişehir’de , idmanda tedavi için izinsiz kenara gelen ’le kavga etti. Kaptan, Boluspor maçı kadrosuna alınmadı.

    'de 4 haftadır galibiyete hasret Eskişehirspor'da sular durulmuyor. Teknik Direktör Mustafa Denizli, Erkan Zengin'le kavga etti. İdmanda ayağına darbe alan 31 yaşındaki orta saha, tedavi için kenara geldi. Bu sırada sinirlenen Denizli'nin oyuncusuna, "Neden kendi başına kenara çıkıyorsun" diyerek çıkıştığı öğrenildi. Gerilen ortam sonrası tecrübeli teknik adamın Zengin'i Bolu maçı kadrosundan çıkardığı bildirildi. Denizli'nin, süresiz kadro dışı bırakılması için de yönetime rapor vereceği öne sürüldü. Öte yandan Denizli'ye diğer futbolcuların tepki gösterdiği de kaydedildi.

    İKİLİNİN YILDIZI BİR TÜRLÜ BARIŞMIYOR
    - ikilisi daha önce de benzer bir durumla Beşiktaş'ta karşı karşıya gelmişti. 2009-10'da Denizli yönetimindeki Beşiktaş'ta forma giyen Zengin, kendi anlattığı anısında tecrübeli hocaya 'abi, sen' gibi hitap şekli yüzünden takımda yer bulamadığını öne sürmüştü.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:43
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