Mustafa Denizli, Erkan Zengin gerginliği

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde deplasmanda oynanacak olan Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor'da antrenman sonlarına doğru Mustafa Denizli ile Erkan Zengin arasında gerginlik yaşandı. İddialara göre antrenmanda bacağından hafif şekilde sakatlanan Erkan Zengin buz tedavisi için saha kenarına gitti. Mustafa Denizli de Erkan Zengin'in yanına giderek kendisinden izinsiz olarak antrenmanı terk etmesine tepki gösterdi.



Yaşanan tartışma ardından Mustafa Denizli'nin Erkan Zengin'i Boluspor maçı kadrosuna almadığı belirtildi. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal da yaşanan gelişmelerin ardından tesislere gelerek teknik direktör Mustafa Denizli ile görüştü. Kulübün konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunması bekleniyor.