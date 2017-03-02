Mustafa Denizli, Erkan Zengin gerginliği
Eskişehirspor'da Boluspor maçı hazırlıkları sırasında teknik direktör Mustafa Denizli ile buz tedavisi için saha kenarına giden Erkan Zengin arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Denizli, Erkan Zengin'i Boluspor maçı kadrosuna almadı.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde deplasmanda oynanacak olan Boluspor maçı hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor'da antrenman sonlarına doğru Mustafa Denizli ile Erkan Zengin arasında gerginlik yaşandı. İddialara göre antrenmanda bacağından hafif şekilde sakatlanan Erkan Zengin buz tedavisi için saha kenarına gitti. Mustafa Denizli de Erkan Zengin'in yanına giderek kendisinden izinsiz olarak antrenmanı terk etmesine tepki gösterdi.
Yaşanan tartışma ardından Mustafa Denizli'nin Erkan Zengin'i Boluspor maçı kadrosuna almadığı belirtildi. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal da yaşanan gelişmelerin ardından tesislere gelerek teknik direktör Mustafa Denizli ile görüştü. Kulübün konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunması bekleniyor.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:04
- Akhisar avantajı kaptı
Toplam 49
Yorum
west SOW un pozisyonunda kafaya tekme atıyo diyenler goz doktorune gitsin..once sow vuruyor topa..
- Portekiz çıkarması
Toplam 29
Yorum
BekoBJK Bence BJK ilk önce Atiba için bir alternatif çözüm bulmalı. 1 yıl daha oynarsa oynar ondan sonra ne yaparız bilmem.
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
Toplam 31
Yorum
transfer politikası yapılan yanlışlardan ders çıkartıp aynı hatalara düşmemek önemli.yaşlı oyunculara yüksek maaş vermeyin.maç başı ve gol başına ücret verin.
Mustafa Denizli, Erkan Zengin gerginliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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