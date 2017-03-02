 Messi gelse almam! – Fotomaç – 02 Mart 2017
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HEPSİ
    02 Mart 2017, Perşembe
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    gelse almam!

    Messi gelse almam!
    Başkanı Mehmet Özkan'dan çarpıcı sözler... Kulübün 100. kuruluş yılı olacak 2023'te kendi yetiştirdikleri futbolcularla Süper Lig'de yer almak istediklerini kaydeden Özkan, "Hep aynı çizgide devam edeceğiz. gelip, 'bir sezon bedava oynayacağım' dese bile almam" dedi.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:24
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