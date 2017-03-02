 Mersin’de Levent Eriş dönemi – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Mersin’de dönemi

    Mersin’de Levent Eriş dönemi
    Lige tutunmaya çalışan Mersin İdmanyurdu'nda yeni hoca belli oldu. Kırmızı-lacivertliler, Levent Eriş'le anlaşma sağladı. 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli hoca, "Tek hedefimiz bu takımın lige tutunmasını sağlamak olacak" yorumunda bulundu.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:25
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