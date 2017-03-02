Göztepe işi sıkı tutuyor
Bu hafta Elazığspor'a konuk olacağı Göztepe'den teknik direktör Okan Buruk'tan futbolculara uyarı: "İyi bir kadrosu olan, 6 puanı silinmese Play-Off yarışında olabilecek bir takım ile karşılaşacağız. Sakın rakibi küçümseme gibi bir duyguya kapılmayın. Bu karşılaşmanın önemi çok büyük."
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hücum çalıştıracak
Toplam 2
Yorum
Güner sana güvenimiz tam as kes istediğini yap bufutbolculara ne yapsan müstahaktır . seneye kur taş gibi kadro şu eldeki moruklarıda şutla
- F.Bahçe'ye Kayseri'de coşkulu karşılama
Toplam 20
Yorum
balcı başarısızlık zincirinde en büyük pay hakemlerin bursada 1düdükle 2 puanı çaldı hakem.hakemler fbnin puanlarını çalmasa durum farklı olurdu.
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 36
Yorum
titi renkliler oturun aglayın :D
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