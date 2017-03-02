 Göztepe işi sıkı tutuyor – Fotomaç – 02 Mart 2017
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HEPSİ
    02 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    işi sıkı tutuyor

    Göztepe işi sıkı tutuyor
    Bu hafta 'a konuk olacağı 'den teknik direktör 'tan futbolculara uyarı: "İyi bir kadrosu olan, 6 puanı silinmese Play-Off yarışında olabilecek bir takım ile karşılaşacağız. Sakın rakibi küçümseme gibi bir duyguya kapılmayın. Bu karşılaşmanın önemi çok büyük."
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:26
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