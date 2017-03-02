Es Es’te yemin!
4 haftadır galibiyet özlemi yaşayan Eskişehirspor’da futbolcular tek yürek oldu. Erkan Zengin ve Uğur İnceman, “Hak ettiğimiz yerde olacağız” dedi.
Eskişehirspor'un tecrübeli isimleri Erkan Zengin ve Uğur İnceman, taraftarlara umut saçtı. Son 4 haftadır galibiyet özlemi çeken takımlarının Bolu deplasmanında yeni bir başlangıca imza atacağını belirten kaptan Erkan, "Artık kredimizi tükettiğimizi düşünüyorum. Bu hafta kazanıp, yeni bir sayafa açacağız. Mustafa hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
VARSA YOKSA SÜPER LİG
Es-Es'in diğer bir yıldızı Uğur da, "Bu takımı hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Sezon sonunda da Süper Lig'e adımızı yazdıracağımıza inanıyoruz. Sahamızdaki maçlarda puan kaybı yaşamazsak başarılı olacağız" diye konuştu.
VARSA YOKSA SÜPER LİG
Es-Es'in diğer bir yıldızı Uğur da, "Bu takımı hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Sezon sonunda da Süper Lig'e adımızı yazdıracağımıza inanıyoruz. Sahamızdaki maçlarda puan kaybı yaşamazsak başarılı olacağız" diye konuştu.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hücum çalıştıracak
Toplam 2
Yorum
Güner sana güvenimiz tam as kes istediğini yap bufutbolculara ne yapsan müstahaktır . seneye kur taş gibi kadro şu eldeki moruklarıda şutla
- F.Bahçe'ye Kayseri'de coşkulu karşılama
Toplam 20
Yorum
balcı başarısızlık zincirinde en büyük pay hakemlerin bursada 1düdükle 2 puanı çaldı hakem.hakemler fbnin puanlarını çalmasa durum farklı olurdu.
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 36
Yorum
titi renkliler oturun aglayın :D
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