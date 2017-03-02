 Es Es’te yemin! – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Es Es’te yemin!

    Es Es’te yemin!

    4 haftadır galibiyet özlemi yaşayan ’da futbolcular tek yürek oldu. Erkan Zengin ve Uğur İnceman, “Hak ettiğimiz yerde olacağız” dedi.

    'un tecrübeli isimleri Erkan Zengin ve Uğur İnceman, taraftarlara umut saçtı. Son 4 haftadır galibiyet özlemi çeken takımlarının Bolu deplasmanında yeni bir başlangıca imza atacağını belirten kaptan Erkan, "Artık kredimizi tükettiğimizi düşünüyorum. Bu hafta kazanıp, yeni bir sayafa açacağız. Mustafa hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

    VARSA YOKSA SÜPER LİG
    Es-Es'in diğer bir yıldızı Uğur da, "Bu takımı hak ettiği yere taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Sezon sonunda da Süper Lig'e adımızı yazdıracağımıza inanıyoruz. Sahamızdaki maçlarda puan kaybı yaşamazsak başarılı olacağız" diye konuştu.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:23
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