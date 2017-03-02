Başkan olaya el attı
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile futbolcu Erkan Zengin arasından yaşanan gerginlik sonrasında Başkan Halil Ünal, olayın büyümemesi için araya girdi.
Özellikle 4 haftadır galip gelemeyen Eskişehirspor'da deplasmanda Boluspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde yaşanan olay sonrasında Başkan Halil Ünal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelerek, Mustafa Denizli ve Erkan Zengin ile görüştü.
Kavgayı büyümeden çözmeyi planlayan Başkan Ünal'ın Erkan Zengin'i Boluspor karşılaşması kadrosuna alması için Mustafa Denizli'yi ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:54
- Delikanlı gibi karşıma çıkın
Toplam 9
Yorum
birol başkan seni seviyoruz, bizim için değerlisin ama artık bırakman lazım.Nasıl tazekan gerektiğini düşünüp bazı oyuncular ve teknik direktörler
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
Toplam 38
Yorum
Barzinho Analamdığım olay ya tutarsa mayası en baba 15 m gelir eder 3 futbolcudan aha bu sozumu yazın RVP talip bile cıkmaz
- Ryan Babel’den RvP’li gönderme
Toplam 6
Yorum
hattrick Bu futbolcudan daha fazlasını bekliyorum Şu andaki performansını ikiye üçe katlar kalitesi buna yeterli .
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