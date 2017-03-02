 Başkan olaya el attı – Fotomaç – 02 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Başkan olaya el attı

    Başkan olaya el attı

    Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile futbolcu Erkan Zengin arasından yaşanan gerginlik sonrasında Başkan , olayın büyümemesi için araya girdi.

    Bugün antrenman sırasında yaşanan Mustafa Denizli, Erkan Zengin arasındaki gerginlik Eskişehirspor camiasını tedirgin etti. Olayın duyulması üzerine sosyal medya üzerinden taraftarlar duruma tepki gösterdi. Takımın bir üst lige çıkması için bu tür olayların yaşanmamasını isteyen taraftarlar, gerginliğin bitirilmesini istedi.

    Özellikle 4 haftadır galip gelemeyen Eskişehirspor'da deplasmanda Boluspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde yaşanan olay sonrasında Başkan , Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelerek, Mustafa Denizli ve Erkan Zengin ile görüştü.

    Kavgayı büyümeden çözmeyi planlayan Başkan Ünal'ın Erkan Zengin'i Boluspor karşılaşması kadrosuna alması için Mustafa Denizli'yi ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan olaya el attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.