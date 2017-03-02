 ‘40 yıllık özlem artık bitmeli’ – Fotomaç – 02 Mart 2017
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HEPSİ
    02 Mart 2017, Perşembe
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    ‘40 yıllık özlem artık bitmeli’

    ‘40 yıllık özlem artık bitmeli’
    Son haftaların flaş takımı Giresun'da hedef 40 yıllık özleme son vermek. "Bu hasret artık bitmeli" diyen Karadeniz ekibinin başkanı , "Bu savaş, bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Bu takıma inanarak, güvenerek yola çıktık. 12 maçı da öyle bitireceğiz" sözlerini sarfetti.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:25
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