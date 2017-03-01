Samsun umut dolu

Boluspor galibiyetiyle kümede kalma umutlarını iyice artıran Samsunspor'da artık yüzler gülüyor. Teknik direktör Osman Özköylü, maçta iyi mücadele ettiklerini vurgulayıp, "Tüm oyuncularımız oldukça istekli. Tabii ki belirli noktalarda eksiklerimiz bulunuyor ama en azından sahada kazanma arzusunu taşıyan, mücadele eden bir takım var. Bu da gelecek açısından umut veriyor" ifadelerini kullandı.