 Samsun umut dolu – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Samsun umut dolu

    Samsun umut dolu
    Boluspor galibiyetiyle kümede kalma umutlarını iyice artıran Samsunspor'da artık yüzler gülüyor. Teknik direktör Osman Özköylü, maçta iyi mücadele ettiklerini vurgulayıp, "Tüm oyuncularımız oldukça istekli. Tabii ki belirli noktalarda eksiklerimiz bulunuyor ama en azından sahada kazanma arzusunu taşıyan, mücadele eden bir takım var. Bu da gelecek açısından umut veriyor" ifadelerini kullandı.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:13
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