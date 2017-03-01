 Liderde hasar büyük – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Liderde hasar büyük

    Liderde hasar büyük
    Lider Evkur 'un Altınordu'yu 2-0 yendiği karşılaşmanın faturası ağır oldu. Lider Y.Malatyaspor, gelecek hafta oynayacağı Balıkesirspor müsabakası öncesi iki önemli isminden yoksun olacak. Orta sahada görev yapan ile sağ bek 'nın cezalı duruma düşmesi teknik heyeti düşündürmeye başladı.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:14
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