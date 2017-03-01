 Giresun zirve yaptı – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Giresun zirve yaptı

    Giresun zirve yaptı
    'in takımın başına geçmesiyle çıkışa geçen ve son 6 maçını da kazanan 'da yüzler gülüyor. En iyi şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İldiz, "İyi bir futbolcu grubuna sahibim. Herkes üstüne düşeni en iyi şekilde yapıyor ve bu da başarılı sonuçları beraberinde getiriyor" diye konuştu.
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:11
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