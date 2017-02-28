Şanlıurfaspor çıkış arıyor

Kulüp başkanı İsmail Bağıban, yaptığı açıklamada, Adana Demirspor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Ligdeki son 6 maçta galip gelemediklerini anımsatan Bağıban, çıkışa geçmek istediklerini aktardı.

Adana Demirspor maçıyla yeni bir sayfa açmayı hedeflediklerini kaydeden Bağıban, "Son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmek istiyoruz. Adana Demirspor karşısında şanssızlığımızı yenerek hedefimize kenetlenmenin planını yapıyoruz. Futbolcularımızı moral ve motivasyon olarak bu maça hazırlıyoruz. Galibiyete hasret olan oyuncularımız inşallah bu hafta mutlu sona ulaşacaktır." diye konuştu.

Öte yandan Şanlıurfaspor, Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde günde çift idmanla sürdürüyor.