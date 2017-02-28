 Şanlıurfaspor çıkış arıyor – Fotomaç – 28 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    çıkış arıyor

    Şanlıurfaspor çıkış arıyor

    'de son 6 maçında galip gelemeyen , 23. haftada 3 Mart Cuma günü sahasında oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasını kazanmayı hedefliyor.

    Kulüp başkanı , yaptığı açıklamada, Adana Demirspor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

    Ligdeki son 6 maçta galip gelemediklerini anımsatan Bağıban, çıkışa geçmek istediklerini aktardı.

    Adana Demirspor maçıyla yeni bir sayfa açmayı hedeflediklerini kaydeden Bağıban, "Son haftalardaki puan kayıplarını telafi etmek istiyoruz. Adana Demirspor karşısında şanssızlığımızı yenerek hedefimize kenetlenmenin planını yapıyoruz. Futbolcularımızı moral ve motivasyon olarak bu maça hazırlıyoruz. Galibiyete hasret olan oyuncularımız inşallah bu hafta mutlu sona ulaşacaktır." diye konuştu.

    Öte yandan , Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde günde çift idmanla sürdürüyor.

    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şanlıurfaspor çıkış arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.