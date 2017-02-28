 Mersin fırsat tepti – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Mersin fırsat tepti

    Mersin fırsat tepti

    Ligde sonuncu , Manisaspor ve Elazığ’ın kaybettiği haftada engelini aşamadı. Akdeniz ekibinde Tita, Horoz’da Ziya net pozisyonları değerlendiremedi.

    'de var olma savaşı veren , Manisa ve Elazığ'ın yenildiği haftada Denizlispor'la golsüz berabere kaldı. İlk yarıda Tita'yla iki kez gole çok yaklaşan Akdeniz ekibi, kaleci Kaan'a takıldı. Horoz ise Yasin ve Anıl'la kaleyi yoklarken, sonuç alamadı.

    HASRET 5 MAÇA ÇIKTI
    İkinci yarıda en net pozisyonda Ziya sol çaprazda, Mihaylov'un üzerinden aşırdı ancak top kaleye paralel gitti ve savunma tehlikeyi önledi. Tita'nın 79'daki serbest vuruşunda ise Serol'un kafası direği yalayıp dışarı çıktı ve maç golsüz sona erdi. Mersin yenilmezlik serisini 4 maça yükseltirken, Denizli'nin galibiyet hasreti 5'e çıktı.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:39
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