Mersin fırsat tepti
Ligde sonuncu Mersin İdman Yurdu, Manisaspor ve Elazığ’ın kaybettiği haftada Denizlispor engelini aşamadı. Akdeniz ekibinde Tita, Horoz’da Ziya net pozisyonları değerlendiremedi.
HASRET 5 MAÇA ÇIKTI
İkinci yarıda en net pozisyonda Ziya sol çaprazda, Mihaylov'un üzerinden aşırdı ancak top kaleye paralel gitti ve savunma tehlikeyi önledi. Tita'nın 79'daki serbest vuruşunda ise Serol'un kafası direği yalayıp dışarı çıktı ve maç golsüz sona erdi. Mersin yenilmezlik serisini 4 maça yükseltirken, Denizli'nin galibiyet hasreti 5'e çıktı.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 22:39
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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