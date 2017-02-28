 Malatya’da Dialiba şov – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Malatya’da şov

    Malatya’da Dialiba şov
    'yu yenerek liderliğini koruyan Yeni Malatyaspor'da açılış golünü atan Dialiba, 12 gol, 7 asistle 19 gole etki etti. 28 yaşındaki Senegalli golcünün oynadığı maçlarda kaybetmeyen Malatya, 17 puan kazandı.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:39
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