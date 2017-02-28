 ‘En büyük hayalim’ – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    ‘En büyük hayalim’

    ‘En büyük hayalim’
    Manisa'yı yenerek şampiyonluk yarışını sürdüren Göztepe'de teknik direktör , takımıyla Süper Lig'de olmanın hayalini kurduğunu söyledi. Buruk, "Sezon sonunda taraftarımıza şampiyonluk hediye edeceğiz" diye konuştu.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:40
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