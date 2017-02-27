Yiğido 3’te 3 yaptı
Sivas, Oğuz Çetin’in ilk maçına çıktığı BB G.Antep’i Galip’le geçti. Üst üste 3. zaferiyle zirve yolunda dev bir adım attı.
TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor, BB Gaziantep engelini de tek golle aştı. Henüz maçın başında Galip'in frikiğiyle öne geçen kırmızı-beyazlılar, skoru korumasını bildi ve üst üste 3. zaferinin altına imza attı. Yeni teknik direktörü Oğuz Çetin yönetiminde ilk maçına çıkan Antep ise art arda 3. mağlubiyetini aldı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
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azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Yiğido 3’te 3 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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