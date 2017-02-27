 Yiğido 3’te 3 yaptı – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Yiğido 3’te 3 yaptı

    Yiğido 3’te 3 yaptı

    Sivas, Oğuz Çetin’in ilk maçına çıktığı BB G.Antep’i Galip’le geçti. Üst üste 3. zaferiyle zirve yolunda dev bir adım attı.

    'de şampiyonluk yarışı yapan , BB Gaziantep engelini de tek golle aştı. Henüz maçın başında Galip'in frikiğiyle öne geçen kırmızı-beyazlılar, skoru korumasını bildi ve üst üste 3. zaferinin altına imza attı. Yeni teknik direktörü Oğuz Çetin yönetiminde ilk maçına çıkan Antep ise art arda 3. mağlubiyetini aldı.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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