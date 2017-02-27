Samsunspor’dan ikinci yarı şov
TFF 1. Lig'de düşmeme mücadelesi veren Samsunspor, evinde Boluspor'u 3-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada, 2'nci devrede Murat, Kone ve Hasan'ın golleriyle coştu.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Samsunspor’dan ikinci yarı şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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