 Samsunspor’dan ikinci yarı şov – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    ’dan ikinci yarı şov

    Samsunspor’dan ikinci yarı şov
    'de düşmeme mücadelesi veren , evinde 'u 3-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada, 2'nci devrede Murat, Kone ve Hasan'ın golleriyle coştu.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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