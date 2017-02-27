Malatya tam yol
Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul’da oynadığı maçta 59. dakikada Dialiba, 90+3’te ise Murat Yıldırım’ın attığı gollerle Altınordu engelini geçti, yeniden liderliğe yükseldi.
TFF 1. Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor, Vodafone Arena'da oynadığı maçta Altınordu'yu 2-0 mağlup etti. Sahasındaki zemin sorunu nedeniyle maçlarını Vodafone Arena'da oynayan Malatyaspor Denizli'den sonra Altınordu'yu da yenerek yeniden liderliğe yükseldi. Maçın ilk yarısı golsüz bitti.
KAPANIŞ MURAT'TAN
59'da Murat Yıldırım'ın yaptığı ortada Erdoğan sektirdi, top Dialiba'nın önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0. 90+3. dakikada Mba, hareketlenen Murat Yıldırım'a pasını verdi. Murat, düzgün bir vuruş yaparak skoru belirledi: 2-0
URFA MAÇI BAŞAKŞEHİR'DE
İnönü Stadı'nın bakımda ve yeni stadının inşa halinde olması nedeniyle Denizli ve Altınordu maçlarını Vodafone Arena'da oynayan Malatya, Şanlıurfa maçını da İstanbul'da oynayacak. Başkan Adil Gevrek, "Şanlıurfa maçını Başakşehir'de oynamak için M.Başakşehir'le anlaşmaya vardık" bilgisini verdi.
KAPANIŞ MURAT'TAN
59'da Murat Yıldırım'ın yaptığı ortada Erdoğan sektirdi, top Dialiba'nın önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0. 90+3. dakikada Mba, hareketlenen Murat Yıldırım'a pasını verdi. Murat, düzgün bir vuruş yaparak skoru belirledi: 2-0
URFA MAÇI BAŞAKŞEHİR'DE
İnönü Stadı'nın bakımda ve yeni stadının inşa halinde olması nedeniyle Denizli ve Altınordu maçlarını Vodafone Arena'da oynayan Malatya, Şanlıurfa maçını da İstanbul'da oynayacak. Başkan Adil Gevrek, "Şanlıurfa maçını Başakşehir'de oynamak için M.Başakşehir'le anlaşmaya vardık" bilgisini verdi.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Malatya tam yol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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