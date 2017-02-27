 Malatya tam yol – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Malatya tam yol

    Malatya tam yol

    , İstanbul’da oynadığı maçta 59. dakikada Dialiba, 90+3’te ise Murat Yıldırım’ın attığı gollerle engelini geçti, yeniden liderliğe yükseldi.

    'de Evkur Yeni Malatyaspor, 'da oynadığı maçta 'yu 2-0 mağlup etti. Sahasındaki zemin sorunu nedeniyle maçlarını Vodafone Arena'da oynayan Malatyaspor Denizli'den sonra Altınordu'yu da yenerek yeniden liderliğe yükseldi. Maçın ilk yarısı golsüz bitti.

    KAPANIŞ MURAT'TAN
    59'da Murat Yıldırım'ın yaptığı ortada Erdoğan sektirdi, top Dialiba'nın önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0. 90+3. dakikada Mba, hareketlenen Murat Yıldırım'a pasını verdi. Murat, düzgün bir vuruş yaparak skoru belirledi: 2-0

    URFA MAÇI BAŞAKŞEHİR'DE
    İnönü Stadı'nın bakımda ve yeni stadının inşa halinde olması nedeniyle Denizli ve Altınordu maçlarını Vodafone Arena'da oynayan Malatya, Şanlıurfa maçını da İstanbul'da oynayacak. Başkan Adil Gevrek, "Şanlıurfa maçını Başakşehir'de oynamak için M.Başakşehir'le anlaşmaya vardık" bilgisini verdi.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:12
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