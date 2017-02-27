Es-Es kan kaybediyor
Eskişehirspor, Mustafa Denizli’yle Elazığspor’dan sonra Ümraniye’yle de berabere kaldı. Galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Şampiyonluğun en güçlü adayı Eskişehirspor, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli yönetiminde Elazığ'dan sonra Ümraniye'ye de diş geçiremedi. İlk yarıda Meye'nin büyük şanssızlık yaşayıp iki topunun direkten döndüğü karşılaşmada, ikinci devrede de gol sesi çıkmayınca kırmızısiyahlılar Süper Lig yolunda ağır bir yara daha aldı. Es-Es, son 4 maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
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azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
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