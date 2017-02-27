Es-Es kan kaybediyor

Eskişehirspor, Mustafa Denizli’yle Elazığspor’dan sonra Ümraniye’yle de berabere kaldı. Galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Şampiyonluğun en güçlü adayı Eskişehirspor, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli yönetiminde Elazığ'dan sonra Ümraniye'ye de diş geçiremedi. İlk yarıda Meye'nin büyük şanssızlık yaşayıp iki topunun direkten döndüğü karşılaşmada, ikinci devrede de gol sesi çıkmayınca kırmızısiyahlılar Süper Lig yolunda ağır bir yara daha aldı. Es-Es, son 4 maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.