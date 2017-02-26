Sivas’ta hedef 3’te 3
Samsun ve Denizli galibiyetleriyle çıkışa geçen Sivasspor bugün Gaziantep Belediye'yi ağırlayacak. Zirve mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlarken, zorlu 90 dakikayı beklemeye başladı. Yiğidolar'da Kelhar'ın sakatlığı devam ederken, Burhan Eşer'in durumu maç saatine kadar belli olacak.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Sivas’ta hedef 3’te 3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.