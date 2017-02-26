 Sivas’ta hedef 3’te 3 – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Sivas’ta hedef 3’te 3

    Sivas’ta hedef 3’te 3
    Samsun ve Denizli galibiyetleriyle çıkışa geçen bugün Gaziantep Belediye'yi ağırlayacak. Zirve mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlarken, zorlu 90 dakikayı beklemeye başladı. Yiğidolar'da Kelhar'ın sakatlığı devam ederken, Burhan Eşer'in durumu maç saatine kadar belli olacak.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:40
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