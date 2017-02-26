Mustafa Denizli'den golsüz siftah
TFF 1.Lig'in 22. haftasında Eskişehirspor ile Ümraniyespor berabere kaldı.
TFF 1.Lig'in 22. haftasında Süper Lig'i hedefleyen Eskişehirspor sahasında Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı ve Süper Lig hedefinde yara aldı. Es-Es'in galibiyet özlemi 4 maça çıktı.
Eskişehirspor ile geçen hafta sözleşme imzalayan teknik direktörü Mustafa Denizli, siyah-kırmızılı takımın başında ilk kez bir maça çıktı.
Yeni Atatürk Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Es-Es, adeta direkleri dövdü. Kritik mücadeleden gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Ligde oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi alan Eskişehirspor bu sonuçla puanını 37'ye, Ümraniyespor ise 30'a çıkardı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Serkan Çınar, Cevdet Kömürcüoğlu, Erkan Bulut
Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar, Uğur İnceman (Dk. 78 Dorukhan Toköz), Meye (Dk. 69 Kaan Kanak), Ofoedu, Bilal Aziz Özer, Aykut Akgün, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno (Dk. 46 Semih Şentürk)
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Dk. 35 Mücahit Albayrak), Mehmet Seyfettin Sedef, Tarık Tekdal, Mustafa Çakır, Timur Temeltaş (Dk. 61 İbrahim Akdağ), Salifu, Ömer Can Sokullu (Dk. 77 Samet Asatekin), Serdar Özbayraktar, Otoo, A'Beka
Sarı kart: Dk. 63 Hürriyet Gücer (Eskişehirspor)
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:42
- Kocaman özlem
Toplam 61
Yorum
FB Kocaman da savunma ağırlıklı korkak bir futbol oynatıyordu. Ne kocamanı nede Azizin getireceği bir hocayı istemiyoruz.Yeni yönetim istiyoruz
- Bursaspor'a saldırı!
Toplam 1
Yorum
Yeşil beyaz Zamanında Trabzonda Fener otobüsüne saldırı yapıldığında herkes adam gibi tepki koyabilseydi bu işler bu gün bu noktaya gelmezdi.. Yazık
- Aboubakar için operasyon
Toplam 23
Yorum
cihanfx bu adam yerine osmanlıspor dan ndiaye alırım takım resmen uçar
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