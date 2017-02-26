 Göz Göz zirvede – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Göz Göz zirvede

    Göz Göz zirvede

    Ege derbisinde gülen sarı-kırmızılı ekip oldu. 77. dakikada Jahovic’in attığı golle ’u mağlup etmeyi başaran Göz-Göz maç fazlası ve averajla zirveye çıktı.

    'de geçen hafta Şanlıurfaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen şampiyonluk adaylarından Göztepe, Ege derbisinde Manisaspor'u tek golle yendi: 1-0. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 77'nci dakikasında sahne alan Jahovic takımını galibiyete taşıyan isim oldu. 77'nci dakikada Umut'un kafayla indirdiği topu iyi takip eden Jahovic sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. Bu karşılaşmanın tek golü oldu.

    İSMAİL FARKI ÖNLEDİ
    69'uncu dakikada ise Tayfur'un getirdiği topa Umut vurdu, kaleci İsmail Şahmalı çok kritik bir kurtarışa imza attı. Bu sonuçla puanını 40'a yükselten Göz-Göz maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Giresunspor mağlubiyetinin ardından İzmir'den de yenilgiyle ayrılan ise 20 puanda kaldı. Bugün oynanacak maçların ardından TFF 1. Lig'in zirvesi şekillenecek.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:06
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