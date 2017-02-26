Göz Göz zirvede
Ege derbisinde gülen sarı-kırmızılı ekip oldu. 77. dakikada Jahovic’in attığı golle Manisaspor’u mağlup etmeyi başaran Göz-Göz maç fazlası ve averajla zirveye çıktı.
TFF 1. Lig'de geçen hafta Şanlıurfaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen şampiyonluk adaylarından Göztepe, Ege derbisinde Manisaspor'u tek golle yendi: 1-0. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 77'nci dakikasında sahne alan Jahovic takımını galibiyete taşıyan isim oldu. 77'nci dakikada Umut'un kafayla indirdiği topu iyi takip eden Jahovic sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. Bu karşılaşmanın tek golü oldu.
İSMAİL FARKI ÖNLEDİ
69'uncu dakikada ise Tayfur'un getirdiği topa Umut vurdu, kaleci İsmail Şahmalı çok kritik bir kurtarışa imza attı. Bu sonuçla puanını 40'a yükselten Göz-Göz maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Giresunspor mağlubiyetinin ardından İzmir'den de yenilgiyle ayrılan Manisaspor ise 20 puanda kaldı. Bugün oynanacak maçların ardından TFF 1. Lig'in zirvesi şekillenecek.
İSMAİL FARKI ÖNLEDİ
69'uncu dakikada ise Tayfur'un getirdiği topa Umut vurdu, kaleci İsmail Şahmalı çok kritik bir kurtarışa imza attı. Bu sonuçla puanını 40'a yükselten Göz-Göz maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Giresunspor mağlubiyetinin ardından İzmir'den de yenilgiyle ayrılan Manisaspor ise 20 puanda kaldı. Bugün oynanacak maçların ardından TFF 1. Lig'in zirvesi şekillenecek.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
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