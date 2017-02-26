''Futbol şansı gerçekleşmedi''

Denizli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Eskişeirspor taraftarının önüne ilk kez çıktığını kaydetti.

Maçı kazanma düşüncesiyle sahada bulunduklarını ifade eden Denizli, şöyle konuştu:

"Futbol şansı dediğimiz şeyler gerçekleşmedi. Genel olarak özellikle oyunun büyük bölümünde isteyen, arzulayan, gol atmaya çalışan takımdık. İki puan kaybettik. Taraftarımız bunu bilsin, buraya ne için davet edildiğimi biliyorum. Önümüzdeki haftalar bu tablo mutlaka değişecektir. Bu iki kayıp puanı telafi edeceğiz. Ligde oynadığımız her maç zor. Bunu biliyoruz. Önümüzde iki tane dış saha maçımız var. Bugün hem futbolcularım hem de taraftarım adına üzüldüm. Bize ciddi avantaj sağlayacak pozisyonlar yakaladık. Kayıp puanlar bizim adımıza üzücü. Bu yola çıktık, bunun sonunu bulacağız."



ÜMRANİYESPOR CEPHESİ

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise Eskişehirspor taraftarının maçta güzel bir ambiyans oluşturduğunu belirterek, siyah-kırmızılı taraftarın Türkiye'de örnek gösterilecek bir grup olduğunu bildirdi.



Rakibe saygı duyarak oynadıklarını anlatan Sözeri, şunları söyledi:



"İlk yarıda biraz defansif oynadık. Eskişehirspor bizden baskılı oynadı. İlk yarıyı berabere bitirip, kontra ataklarla gol bulmak istedik. İkinci yarıda maça ortak olduk. Bir-iki net pozisyon değerlendiremedik. Rakibin üç topu direkten döndü. Biraz şanslıydık. İyi bir mücadele oldu, çok önemli bir puan aldık. Eskişehirspor iki puan kaybetti ancak Mustafa Denizli hoca takıma iyi bir hava katmış. Eskişehir'den bundan sonra puan olmak kolay olmayacak. Bu aldığımız bir puan çok kıymetli. Böyle bir atmosferden puan çıkartmak çok önemliydi."