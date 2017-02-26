Eskişehirspor pusuya yattı!
Teknik direktör Mustafa Denizli'nin yönetiminde ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan Eskişehirspor, Ümraniye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Cezalı Erkan Zengin'in dışında eksik yok.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Eskişehirspor pusuya yattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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