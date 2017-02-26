 Eskişehirspor pusuya yattı! – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    pusuya yattı!

    Eskişehirspor pusuya yattı!
    Teknik direktör 'nin yönetiminde ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan , Ümraniye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Cezalı Erkan Zengin'in dışında eksik yok.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:37
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