Bandırma’da gol şov
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bandırmaspor dün sahasında Şanlıurfaspor'a şans tanımadı.
Balıkesir ekibi, Atabey Çiçek'in hat-trick yaptığı karşılaşmada rakibini 4-0 mağlup etti. 44'te perdeyi açan Atabey, 72 ve 86'da yine sahnedeki isimdi. Ömer de 45+2'de takımının diğer golünü kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi puanını 21'e çıkarırken, Şanlıurfaspor ise 23 puanda kaldı.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Bandırma’da gol şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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