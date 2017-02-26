 Bandırma’da gol şov – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Bandırma’da gol şov

    Bandırma’da gol şov

    Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren dün sahasında 'a şans tanımadı.

    Balıkesir ekibi, Atabey Çiçek'in hat-trick yaptığı karşılaşmada rakibini 4-0 mağlup etti. 44'te perdeyi açan Atabey, 72 ve 86'da yine sahnedeki isimdi. Ömer de 45+2'de takımının diğer golünü kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi puanını 21'e çıkarırken, ise 23 puanda kaldı.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:39
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