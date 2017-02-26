Adana’da zafer Bal-Kes’in
Adana Demirspor’a konuk olan Balıkesir, rakibine şans tanımadı. Kırmızı-beyazlılar Burak ve Abdulkadir’in golleriyle 3 puanı kaptı.
Play-Off'u hedefleyen iki takımın mücadelesinde gülen Balıkesirspor oldu. Adana Demirspor'a konuk olan kırmızı- beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Burak Çalık'la 36'da öne geçen konuk takım, ilk yarının son bölümlerinde Pote'nin golüne engel olamadı. 80'de son sözü söyleyen Abdulkadir, Balkes'e 3 puanı getirdi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Adana’da zafer Bal-Kes’in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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