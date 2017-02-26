 Adana’da zafer Bal-Kes’in – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Adana’da zafer Bal-Kes’in

    Adana’da zafer Bal-Kes’in

    ’a konuk olan Balıkesir, rakibine şans tanımadı. Kırmızı-beyazlılar Burak ve Abdulkadir’in golleriyle 3 puanı kaptı.

    Play-Off'u hedefleyen iki takımın mücadelesinde gülen oldu. 'a konuk olan kırmızı- beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Burak Çalık'la 36'da öne geçen konuk takım, ilk yarının son bölümlerinde Pote'nin golüne engel olamadı. 80'de son sözü söyleyen Abdulkadir, Balkes'e 3 puanı getirdi.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:38
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