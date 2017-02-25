Ezeli rakipler stat için el ele
İzmir futbolunun iki devi Göztepe ve Karşıyaka stat projeleri için bir araya geldi. Göztepe başkanı Mehmet Sepil ve Karşıyaka başkanı Mutlu Altuğ, 27 Mart'ta Karşıyaka, 31 Mart'ta Göztepe statlarının ihalesinin yapılacağını hatırlatıp, birlikte fikir alışverişinde bulundular.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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