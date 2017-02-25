Ezeli rakipler stat için el ele

İzmir futbolunun iki devi Göztepe ve Karşıyaka stat projeleri için bir araya geldi. Göztepe başkanı Mehmet Sepil ve Karşıyaka başkanı Mutlu Altuğ, 27 Mart'ta Karşıyaka, 31 Mart'ta Göztepe statlarının ihalesinin yapılacağını hatırlatıp, birlikte fikir alışverişinde bulundular.