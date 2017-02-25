 Ezeli rakipler stat için el ele – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Ezeli rakipler stat için el ele

    Ezeli rakipler stat için el ele
    İzmir futbolunun iki devi Göztepe ve Karşıyaka stat projeleri için bir araya geldi. Göztepe başkanı Mehmet Sepil ve Karşıyaka başkanı Mutlu Altuğ, 27 Mart'ta Karşıyaka, 31 Mart'ta Göztepe statlarının ihalesinin yapılacağını hatırlatıp, birlikte fikir alışverişinde bulundular.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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