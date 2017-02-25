 Erzurum’a yıldız sözü – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Erzurum’a yıldız sözü

    Erzurum’a yıldız sözü

    İkinci Lig Beyaz Grup'ta 1 maç fazlası ve 2 puan farkla İstanbulspor'un önünde lider olan BB , yarın rakibiyle evindeki kritik karşılaşmaya kilitlendi.

    Başkan Ali Demirhan, şampiyonluk inancını vurgularken, Erzurumlular'a bir de müjde verdi. Demirhan, "11 maçı da alarak şampiyon olacağız. Hedeflerimiz büyük. Önce TFF 1. Lig sonra Süper Lig'e çıktığımızda inşallah o günler bana nasip olur. Dünya yıldızlarını transfer edeceğim" diye söz verdi.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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