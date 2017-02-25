Erzurum’a yıldız sözü
İkinci Lig Beyaz Grup'ta 1 maç fazlası ve 2 puan farkla İstanbulspor'un önünde lider olan BB Erzurumspor, yarın rakibiyle evindeki kritik karşılaşmaya kilitlendi.
Başkan Ali Demirhan, şampiyonluk inancını vurgularken, Erzurumlular'a bir de müjde verdi. Demirhan, "11 maçı da alarak şampiyon olacağız. Hedeflerimiz büyük. Önce TFF 1. Lig sonra Süper Lig'e çıktığımızda inşallah o günler bana nasip olur. Dünya yıldızlarını transfer edeceğim" diye söz verdi.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor takım otobüsüne taraftar saldırısı
Toplam 5
Yorum
canFB sahaya atliyani gidip karakoldan alirsan sonra bunlar gelir senin agzini burnunu dagitirlar boyle
- Satışları oylanacak
Toplam 1
Yorum
FB77 İkisi de satılmalı. Hem kaynak oluşur hem de kulüpten 2 gereksiz futbolcu temizlenmiş olur.
- Savunma sayesinde
Toplam 1
Yorum
FB77 Krasnodar 'a turu getiren Fenerbahçe 'yi tarihinin en kötü dönemlerinden birinde yakalamaktan başka bir şey değildi.
Erzurum’a yıldız sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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