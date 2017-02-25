Çotanak coştu
Giresunspor evinde konuk ettiği Elazığspor’u Dodo ve Recep’in golleriye devirdi, maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. Konuk ekibin tek sayısını penaltıdan Kehinde attı
TFF 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Giresunspor, Elazığ'ı 2-1 yendi. 20'de Dodo, Çotanakları öne geçirdi. 80'de Gilles'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Kehinde skora denge getirdi: 1-1. Özgür Can, 1 dakika sonra skoru belirledi: 2-1.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:34
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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