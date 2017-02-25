 Çotanak coştu – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Çotanak coştu

    Çotanak coştu

    Giresunspor evinde konuk ettiği Elazığspor’u Dodo ve Recep’in golleriye devirdi, maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. Konuk ekibin tek sayısını penaltıdan Kehinde attı

    TFF 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Giresunspor, Elazığ'ı 2-1 yendi. 20'de Dodo, Çotanakları öne geçirdi. 80'de Gilles'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Kehinde skora denge getirdi: 1-1. Özgür Can, 1 dakika sonra skoru belirledi: 2-1.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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