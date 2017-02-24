 Çok heyecanlıyım – Fotomaç – 24 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Çok heyecanlıyım

    Çok heyecanlıyım

    ’un yeni hocası , iç sahada taraftarın karşısına Ümraniyespor maçıyla çıkacağını belirterek, “Heyecanlı ve hırslıyım” dedi.

    ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Denizli, sezonun sonunda hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi. Denizli, göreve geldikten sonra iç sahada taraftarın karşısına ilk kez Ümraniyespor maçıyla çıkacağına dikkati çekerek şöyle konuştu: "Ben de çok sabırsızım. Bu müthiş seyirci önünde her takımı yeneriz. Heyecan yaşıyorum"

    TAKIMIN BAŞINDAYIM
    Takımın çalışmalarından memnuniyet duyduğunu, şu anda her şeyin mükemmel olmadığını dile getiren Denizli, "Her gün daha iyisini üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Hafta sonu önemli ama sezon sonu daha önemli. Bütün çalışmalarımız bu yönde olacak. Bu hafta takımımın başında olacağım. Taraftarımızla buluşmak için sahaya takımımın başında çıkacağım." ifadelerini kullandı.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çok heyecanlıyım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.