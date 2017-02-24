Çok heyecanlıyım
Eskişehirspor’un yeni hocası Mustafa Denizli, iç sahada taraftarın karşısına Ümraniyespor maçıyla çıkacağını belirterek, “Heyecanlı ve hırslıyım” dedi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Denizli, sezonun sonunda hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi. Denizli, göreve geldikten sonra iç sahada taraftarın karşısına ilk kez Ümraniyespor maçıyla çıkacağına dikkati çekerek şöyle konuştu: "Ben de çok sabırsızım. Bu müthiş seyirci önünde her takımı yeneriz. Heyecan yaşıyorum"
TAKIMIN BAŞINDAYIM
Takımın çalışmalarından memnuniyet duyduğunu, şu anda her şeyin mükemmel olmadığını dile getiren Denizli, "Her gün daha iyisini üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Hafta sonu önemli ama sezon sonu daha önemli. Bütün çalışmalarımız bu yönde olacak. Bu hafta takımımın başında olacağım. Taraftarımızla buluşmak için sahaya takımımın başında çıkacağım." ifadelerini kullandı.
TAKIMIN BAŞINDAYIM
Takımın çalışmalarından memnuniyet duyduğunu, şu anda her şeyin mükemmel olmadığını dile getiren Denizli, "Her gün daha iyisini üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Hafta sonu önemli ama sezon sonu daha önemli. Bütün çalışmalarımız bu yönde olacak. Bu hafta takımımın başında olacağım. Taraftarımızla buluşmak için sahaya takımımın başında çıkacağım." ifadelerini kullandı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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