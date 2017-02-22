 Göztepe’de artık tek yol kazanmak – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    ’de artık tek yol kazanmak

    Göztepe’de artık tek yol kazanmak
    Şanlıurfa deplasmanında berabere kalan ve 3.'lüğe gerileyen telafi peşinde. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü , puan kaybına tahammüllerinin kalmadığını ifade edip, "İkinci yarıda evimizde hiç kazanamadık. Manisaspor maçıyla bu şanssızlığımızı kırıp zirve yarışındaki mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:05
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