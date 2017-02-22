 Eskişehirspor’da söz Denizli’nin – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Eskişehirspor’da söz Denizli’nin

    Eskişehirspor’da söz Denizli’nin
    Elazığ maçını tribünden takip eden Eskişehir Teknik Direktörü sahaya iniyor. Ümraniye ile oynanacak maçta kulübedeki yerini alacak olan Denizli, kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını kaydedip, "Süper Lig zaferi yaşamak için buraya geldim ve bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım. Hedefimize ulaşacağız" dedi.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:05
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