Büyük yemin
Sivas Teknik Direktörü Mesut Bakkal’dan zafer sözü: Yolumuz belli; şampiyonluk. Bu yolda da az fireyi verip, hak ettiğimiz yerde olacağız.
GÖZÜNÜ ZİRVEYE DİKTİ
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları maça da en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Mesut Bakkal, "Eğer başarabilirsek sezon sonuna kadar puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Lige damgamızı vurup, sezonu ilk sırada bitirmek bizim için anlamlı olur" açıklamasını yaptı.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:04
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
Büyük yemin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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