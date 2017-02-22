 Büyük yemin – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Büyük yemin

    Büyük yemin

    Sivas Teknik Direktörü ’dan zafer sözü: Yolumuz belli; şampiyonluk. Bu yolda da az fireyi verip, hak ettiğimiz yerde olacağız.

    'de 21. haftayı Denizlispor galibiyetiyle kapatıp, ikinciliğe yükselen Sivasspor'da söz hocanın. Kırmızı-beyazlıların başına geçmesinin ardından takımın iddiasını artıran Mesut Bakkal, camiaya umut dolu mesajlar gönderdi. "Yolumuz belli; şampiyonluk" diyen tecrübeli hoca, "Bu yolda en az fireyi verip, sezon sonunda hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'de olacağız" dedi.

    GÖZÜNÜ ZİRVEYE DİKTİ
    Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları maça da en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Mesut Bakkal, "Eğer başarabilirsek sezon sonuna kadar puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Lige damgamızı vurup, sezonu ilk sırada bitirmek bizim için anlamlı olur" açıklamasını yaptı.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:04
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