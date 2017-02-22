 Bandırma’da Şimşek dönemi – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Bandırma’da Şimşek dönemi

    Bandırma’da Şimşek dönemi

    Lige tutunma mücadelesi veren 'da dönemi resmen başladı.

    'ın istifasının ardından hoca arayışlarına başlayan Balıkesir temsilcisi, kısa süre içinde Şimşek'le anlaşma sağladı. 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan 41 yaşındaki hoca, "Ekibim ve taraftarımızla birlik olup güzel günler göreceğiz. Oyuncuları da rakipleri de tanıyorum. Sıkıntıları da hep birlikte aşacağımızı düşünüyorum" sözlerini sarfetti.

    17 HOCA DEĞİŞTİ
    Bu sezon TFF 1. Lig'de geride kalan 21 haftada tam 14 takım 17 kez teknik direktör değiştirdi. Eskişehir, Adana Demir, Balıkesir, Denizli, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Ümraniye, Şanlıurfa, Giresun ve Elazığ birer; Bandırma ile Gaziantep Belediye de ikişer kez hoca değişikliğine gitti.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:06
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