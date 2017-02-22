Bandırma’da Şimşek dönemi
Lige tutunma mücadelesi veren Bandırmaspor'da Yusuf Şimşek dönemi resmen başladı.
17 HOCA DEĞİŞTİ
Bu sezon TFF 1. Lig'de geride kalan 21 haftada tam 14 takım 17 kez teknik direktör değiştirdi. Eskişehir, Adana Demir, Balıkesir, Denizli, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Ümraniye, Şanlıurfa, Giresun ve Elazığ birer; Bandırma ile Gaziantep Belediye de ikişer kez hoca değişikliğine gitti.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:06
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
Bandırma’da Şimşek dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.