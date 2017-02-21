 Yiğido Gekas’la coştu – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Yiğido Gekas’la coştu

    Yiğido Gekas’la coştu

    , Denizli’de 90. dakikada Gekas’ın golüyle kazandı, zirve iddiasını sürdürdü.

    'in favorilerinden Sivasspor, Denizlispor deplasmanında 90. dakikada güldü. İlk yarı Kappel ve Emre'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Büyük bir heyecan kasırgasına sahne olan 2'nci devrede Galip 59'da Yiğido'yu öne geçirdi. Hemen ardından 61'de Ziya eşitliği sağladı. Son sözü 90'da kırmızı-beyazlılar'ın ünlü Yunan golcüsü Gekas söyledi.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:16
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