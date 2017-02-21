 Ümraniye’den tekrar başvurusu – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Ümraniye’den tekrar başvurusu

    Ümraniye’den tekrar başvurusu
    'de Boluspor'un 1-0 kazandığı Ümraniye maçında yaşanan hakem skandalı 'ye taşındı. Ümraniye, 44. dakikada gerçekleşen aynı oyuncuya iki sarı kart olayı için sosyal medya hesabından, "Hakem Erkan Özdamar, Bolu futbolcusu Abdülkadir Özdemir'e ikinci sarı kartın sonrasında kırmızı göstermedi. Kural hatası olduğu gerekçesi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracağız" açıklaması yaptı.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:17
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